Майгуров: в новом сезоне персональным показателям биатлонистов уделят особое внимание

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о персональных критериях развития спортсменов в новом биатлонном сезоне.

«Сегодня у каждого спортсмена прописана задача на сезон: какое место он должен занять на главных стартах сезона (Спартакиада сильнейших и чемпионат России), какое место он должен занять в рейтинге СБР, на основании его прошлогодних выступлений какие процентные показания в стрельбе он должен достичь. На этом раньше не сильно делали акцент, но сегодня это будет показательно и в том числе будет сказываться на работе тренеров. Показатели в 75% в группе будут считаться успешными.

Персональные показатели в этом году особо выделены, и на это будет уделяться отдельное внимание. Когда был международный сезон: есть медали – хорошо, нет медалей – плохо, а продвинулся ли спортсмен в своей скорости или стрельбе – на это в меньшей степени уделяли внимание. Для нас важны медали. На Кубке мира один спортсмен из страны может принести три золотые медали, и вся страна будет довольна. Но мы готовим спортсменов и для нас важно посмотреть, правильно ли мы что-то делаем или неправильно или нам, может быть, нужно пересмотреть тренерскую методику или что-то другое, чтобы спортсмен развивался.

Возьмём Латыпова. Он стреляет на уровне 77-88% попаданий в среднем лёжа и стоя, лидеры стреляют примерно 89,5. Мы, конечно, ставим ему задачу приблизиться к мировым лидерам, то есть поднять уровень стрельбы на 1,5%. Есть молодые спортсмены, которые только что пришли из юниоров. У них показатель стрельбы в прошлом году был всего 70%. Понятно, что он 10% вряд ли добавит. Мы ставим ему более оптимистичные и реальные задачи.

В группе, условно говоря у Каминского сегодня 10 человек, если 75-80% спортсменов достигнут поставленных им задач, это будет считаться хорошим показателем», — сказал Майгуров в эфире «Чемпионата».