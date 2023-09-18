Виктор Майгуров рассказал о проблемах с патронами и другим инвентарём

Глава Союза битлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об импортозамещении и проблемах с инвентарём. По его словам, главная проблема связана с патронами, поскольку импортные серьёзно подорожали.

«‎В последнем сезоне, в котором мы выступали, уже были ограничения по фтору. Так что у нас есть фторовые и бесфторовые смазки, которые мы разработали, и они никуда не делись. Сегодня в России у нас нет запрета на использование фтора, поэтому все регионы мажут лыжи без ограничений. Вопрос о запрете фтора даже не поднимается.

Что касается патронов и винтовок, то это проблема. Сейчас импортные патроны очень сильно подорожали. Они есть, но в небольшом количестве и по высокой цене. Неоднократно мы ставили вопрос об увеличении мощности завода, который выпускает наши патроны «Олимп». Они более-менее нормального качества, подойдут для тренировок. Мощности, которые есть сейчас, не позволяют постоянно использовать эти патроны. Я сам выступал на форумах, площадках, в Государственной думе и даже на форуме «Армия», поднимал этот вопрос. Наверное, он будет как-то подниматься и решаться.

Насчёт лыж, да, некоторые фирмы ушли, но многие остались. Тут больше на уровне партнёрских соглашений. Учитывая наш многолетний опыт, этот вопрос более-менее решается. Но есть проблема подорожания всей импортной продукции, которая привязана к курсу доллара или евро. Знаю, что наши производители смазки и лыж пытаются создать продукты, которые будут не хуже импортных аналогов. В других видах спорта благодаря этой международной ситуации российские компании начинают что-то делать сами. Я считаю, что у нас есть хорошие умы, которым это по силам. С одной стороны, есть сложности, но с другой — открыты двери, чтобы придумать всё самим»‎, — сообщил Майгуров в эфире «‎Чемпионата»‎.