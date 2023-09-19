Казакевич: по индивидуальной гонке Шашилов сказал, что стрельнула свои три штрафа

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление на летнем чемпионате России — 2023.
«На спринте небольшая короста выскочила. Возможно, где-то мешает, когда движений уже не чувствуешь. На самом деле, когда бежишь, не обращаешь ни на что внимания. Всё-таки летом я обычно неплохо выступаю, так что результаты не могу назвать неожиданными. Могло быть лучше, но я довольна, как провела старты.
Летом проще стрелять? Не могу сказать, что где-то проще, где-то легче. Но зимой больше площадь опоры для стрельбы стоя, плюс зимой происходит чуть больше адаптации. Наверное, летом сложнее стрелять, но не могу сказать, что разница большая.
После гонок Михаил Викторович Шашилов сказал: «Хватит давать интервью! Иди домой!» (смеётся). А по гонке сказал, что стрельнула свои три штрафа. Если смотреть серию гонок, то это тот результат, который был очевиден. В предыдущих гонках я тоже стоя не стреляла «на ноль», хотя могу это сделать, как показывают тренировки. Сегодня по такой погоде не самый плохой результат», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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