«Доказываю, что я не черепаха». Сливко — о победе в индивидуальной гонке на ЧР-2023

Российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась о победе в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России — 2023 в Тюмени.
«Я вообще вчера говорила, что если пойдёт дождь — не побегу, потому что просто не съеду со спуска. Но сегодня решила бежать, индвивидуалка — моя коронная гонка, ведь решает не ход, а стрельба. Сегодня я показала, что можно и с тихим ходом выигрывать. Мне не помешал даже страх дождя.
Один промах по такой погоде — идеальная стрельба? Думаю, что да. Я не ожидала, что лёжа промахнусь, хотела работать «на ноль». Мне говорили, что ходом я проигрываю достаточно много. Побеждать дома вдвойне приятно. Приятно радовать руководство, болельщиков, родных, тренерский штаб. Тут все болеют за меня. Ребята меня сильно поддерживают, и я их тоже. Я стараюсь сделать максимум для команды, региона, дабы показать, что мы сильная, ведущая Тюменская область.
После четвёртого рубежа была уверена, что додержу лидерство, потому что я старалась максимально отработать на пологих участках и подъёмах. Я знала, что весь мой проигрыш — или любимые спуски. Когда уже дошла до верхушки большого подъёма и мне сказали, что я ничего не проиграла, я была уверена, что выиграю.
У меня сейчас получается иногда быстро пробежать. Да даже не иногда. В этом летнем сезоне я доказываю, что я не черепаха, как многие считают, а могу в спринте показывать ногами топ-3 ход.
Я безумно довольна, как прошёл этот летний сезон, так как ниже четвёртого места я не опускалась и завоевала пять медалей в шести гонках», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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