Видео: зажигательный танец Ирины Казакевич на свадьбе Шевченко

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23-летняя биатлонистка сборной России Анастасия Батманова опубликовала в социальных сетях забавное видео зажигательного танца серебряного призёра Олимпиады-2022 в эстафете Ирины Казакевич, который она исполнила на свадьбе двукратной чемпионки мира среди юниоров Анастасии Шевченко.

Свадьба Шевченко прошла вчера, 23 сентября в Екатеринбурге. Торжество помимо Батмановой и Казакевич посетили Виктория Сливко, Анна Грухвина, Наталия Шевченко, Михаил Шашилов и другие.

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов являются Кубок России и Кубок Содружества.