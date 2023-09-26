Тренер Беларуси: невыполнение индивидуальных планов сыграло роль в исключении Кручинкиной

Главный тренер сборной Беларуси Олег Рыженков высказался об исключении биатлонистки Елены Кручинкиной из национальной команды.

«По поводу ухода Елены Кручинкиной. Ещё весной я отмечал, что у Лены был явный регресс в результатах. Спад был не только в физическом плане, но и в психологическом. Невыполнение индивидуальных планов, плановых заданий также сыграли свою роль. У нас всё-таки национальная команда: есть результат — пожалуйста, нет — извините. Здесь обижаться не нужно», — приводит слова Рыженкова «Беларусь сегодня».

Напомним, 28-летняя Кручинкина вернулась в состав сборной России летом после исключения из белорусской команды. Спортсменка сообщила, что исключение произошло из-за того, что в сборной Беларуси решили сделать ставку на более молодых спортсменок.