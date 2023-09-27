Исполнительный директор СБР объяснил, почему организация не опубликовала новый бюджет

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак объяснил, почему организация не опубликовала бюджет.

«Почему не опубликовали бюджет в этом году? Потому что нам нужно определиться с отчётностью. Если ранее мы вели бюджет сезонно, то сейчас Минспорта из-за унификации для всех видов спорта требует перейти на календарный год. Плюс к бюджету требуется отчёт за календарный год. Но пока непонятно, как это делать, ведь у зимников сезон получается с переходом из одного года в другой. Летние виды будут делать один отчёт – финансовый и спортивный, а зимние – два, причём спортивный отчёт будет подразделяться на две части. И тут ведь нельзя просто написать общие слова, форма отчёта стандартная, она содержит много разделов», — сказал Пак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.