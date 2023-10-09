Тириль Экхофф – о решении стать ТВ-экспертом: хочу быть частью биатлонного сообщества

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, по какой причине решила стать ТВ-экспертом сразу после завершения карьеры.

«Мне пришлось многое взвесить, чтобы понять, действительно ли я хочу стать ТВ-экспертом. Потом я поняла, что всё равно хочу быть частью биатлонного сообщества, так что я согласилась», — приводит слова Экхофф TV2.

Напомним, Экхофф завершила карьеру 15 марта 2023 года, в конце сезона – 2022/2023 (при этом она почти не выступала в этом отрезке). Тириль будет экспертом TV2.

Отметим, что помимо многочисленных наград с чемпионатов мира в активе Экхофф имеется титул обладательницы Кубка мира в сезоне — 2020/2021.