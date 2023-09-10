«Куда вы все готовитесь, к чему?» Бабиков разнёс коллег-биатлонистов на Кубке Содружества

В Сочи укороченными масс-стартами завершился первый этап Кубка Содружества по биатлону. Их победителями стали Антон Смольский и Анастасия Гореева, но гонки запомнились не только этим.

Смольский опять победил Латыпова

В мужской гонке громких неожиданностей не произошло. Вновь за победу боролись белорус Антон Смольский и россиянин Эдуард Латыпов.

Решающим стал последний огневой рубеж, с которого Антон убежал, закрыв все мишени, а Эдуард задержался на один штрафной круг. На выходе со стадиона между ними было 14 секунд, на финише – чуть более пяти, но это неважно. Важно, кто пересёк линию первым.

После гонки россиянин сказал, что с учётом того, в какой форме подошёл к Кубку Содружества, он выступил минимум на четвёрку. Прошлый сезон Латыпов начинал хуже.

Третье место сенсационно занял белорус Илья Авсеенко, который ногами оказался быстрее соотечественника Дмитрия Лазовского.

«Почему на масс-старт выходят 28 человек?»

Пятым финишировал Антон Бабиков, который посетовал, что даже на обычный масс-старт народу не набрался полный состав, а первоначально планировалось устроить мега-масс-старт с 60 участниками. Белорусы вышли на заключительную гонку в полном составе, а россияне снимались один за другим. Не было ни Александра Логинова, ни Василия Томшина, ни Карима Халили и других сильных биатлонистов.

«Наверное, ребята преследуют какие‑то другие цели, готовятся к главному старту сезона, наверное, все будут суперсильными в Златоусте. Вообще, меня удивляет, почему на масс‑старт выходят 28 человек, если у нас только в сборной 15 сильных парней? Куда вы все готовитесь? У меня такой вопрос: к чему?

Вот пришли зрители, мы должны радовать их, выступая тут. Я понимаю, что есть такие спортсмены, как Александр Логинов, которые полгода до этого не выступали, есть те, кто заболел и не может соревноваться, но все остальные, на мой взгляд, должны выходить на старт. Тут речь вообще шла о большом масс‑старте, а мы в итоге на обычный не набрали людей», — сказал Бабиков после финиша в интервью «Матч ТВ».

Сливко во всех гонках забежала в призы

Женскую гонку за явным преимуществом выиграла Анастасия Гореева. Подмосковная биатлонистка допустила два промаха на четырёх рубежах, была быстра на дистанции, а после финиша призналась, что в целом довольна своим выступлением в Сочи, если не брать в расчёт стрельбу в спринте. В той гонке Анастасия стала восьмой, в преследовании – второй, а масс-старт выиграла. Всё по восходящей.

Виктория Сливко во всех гонках финишировала в топ-3. В масс-старте она допустила всего один промах, боролась за второе место, но слишком осторожное прохождение спусков не позволило ей оказать сопротивление на заключительном отрезке дистанции бывшей лыжнице Наталии Шевченко.

Эх, этот последний рубеж

Десятой в масс-старте финишировала подмосковная биатлонистка Алиса Пугина. Эта девушка в спринте поразила все 10 мишеней, в преследовании – все 20, а в масс-старте была точна до последнего рубежа, на котором, к сожалению, один раз ошиблась. 49 точных выстрелов из 50 – отличный результат.

О такой стрельбе можно только мечтать бывшей лыжнице Анне Грухвиной, которая неожиданно вышла на старт последней гонки сочинского этапа Кубка Содружества – её участие изначально не планировалось. Анна допустила 11 промахов и финишировала 23-й. Всего на промах меньше у вернувшейся в Россию из Беларуси Елены Кручинкиной. Она вынуждена переучиваться стрельбе, поскольку возникла проблема с немецкой винтовкой, а российских под левшей практически нет.

Следующий большой старт в нашем биатлоне – летний чемпионат России в Тюмени.