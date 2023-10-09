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Тандреволд – об Экхофф в роли эксперта: для кого-то это конфликт интересов, мы же подруги

Тандреволд – об Экхофф в роли эксперта: для кого-то это конфликт интересов, мы же подруги
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Трёхкратная чемпионка мира в эстафете, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о том, что её близкая подруга Тириль Экхофф решила стать ТВ-экспертом после завершения карьеры. Она будет работать на норвежском телеканале TV2.

«Я рада, что Тириль по-прежнему будет путешествовать с нами, пусть и в несколько иной роли. Ведь многие из тех, кто занимался биатлоном, потом оказались «по другую сторону».

Работа эксперта предполагает критику. Так что я ожидаю некоторой критики от Тириль, но только если только она будет обоснована. Возможно, кто-то подумает, что здесь есть конфликт интересов – мы же близкие подруги. Но я считаю, что это хорошо как для меня, так и для Экхофф. Если кто-то и будет критиковать меня – я порадуюсь, если это будет она», — приводит слова Тандреволд TV2.

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