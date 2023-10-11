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Доротея Вирер опубликовала фото в эффектном образе от Armani

Доротея Вирер опубликовала фото в эффектном образе от Armani
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях эффектные фотографии в платье от итальянского модельера Джорджио Армани.

Напомним, 33-летняя Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По итогам спортивного года Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира. Она набрала 911 баллов, уступив лишь француженке Жулии Симон (1093). На чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Вирер не удалось выиграть личные медали, однако Доротея стала чемпионкой мира в женской эстафете и завоевала серебряную медаль в смешанной.

Вирер — двукратная обладательница Кубка мира по биатлону (в сезонах-2018/2019, 2019/2020), победительница двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

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