Стали известны точные суммы призовых российских биатлонистов. А говорят, им мало платят!

Самые успешные в финансовом плане — Латыпов и Сливко. Ещё 15 человек заработали за сезон больше миллиона рублей призовых.

Биатлонный сезон бодро стартовал летним этапом Кубка Содружества в Сочи и летним чемпионатом России в Тюмени. Союз биатлонистов России объявил, что призовые выплаты спортсменам, несмотря на уход такого значимого спонсора, как «Газпром», сохранятся на уровне прошлого сезона.

Тема выплат поднимается постоянно. Говорят, нашим биатлонистам недоплачивают. В связи с этим «Чемпионат» решил разобраться, сколько на самом деле получили спортсмены за прошлый сезон.

90 миллионов призовых

Сразу простой вывод: с футболом и хоккеем биатлонистам тягаться не стоит. Но призовые у стреляющих лыжников неплохие. Хотя, давайте честно, даже если бы выплаты были вдвое больше, всё равно нашлись бы недовольные.

Не будем сравнивать с олимпийским сезоном-2021/2022, в концовке которого российских спортсменов вышвырнули из международных соревнований. Тогда лишь немногие биатлонисты зарабатывали на Кубке мира и Кубке IBU (только призёры), а сейчас количество зарабатывающих серьёзно увеличилось.

Посчитаем только те выплаты, которые обеспечивались Союзом биатлонистов России. Все данные – в приведённой ниже инфографике. По итогам прошлого сезона призовые получили сразу 67 российских спортсменов.

Сколько денег биатлонисты получают от СБР

В общей сложности за три ключевых турнира – Кубок Содружества, чемпионат и Кубок России – СБР выплатил спортсменам 54 млн рублей. 17 спортсменов получили денежные премии суммарно более 1 млн рублей.

Выплаты СБР за чемпионат России и Кубок России

Выплаты СБР за Кубок Содружества

Топ-спортсмены получают мало. Можно больше?

Можно ли было увеличить выплаты ведущим российским спортсменам? Безусловно. Приравнять, например, этапы Кубка России к этапам Кубка IBU и награждать там только призовую тройку. Тогда на дополнительные выплаты оставалось бы ещё по 90 тысяч рублей в каждой гонке. В сумме за все гонки – дополнительные 2 млн рублей призовых только первой тройке. Но призовые тогда получили бы не 67 человек за сезон, а намного меньше.

Если задаться целью заплатить лидерам российского биатлона больше, то можно было бы добавить к их призовым ещё 6,1 млн рублей, которые СБР отправил на выплаты юниорам, всегда бегавшим только за красивые кубки, медали и грамоты. Но у взрослых спортсменов, особенно входящих в основной состав сборной России, всё нормально с зарплатами и в ЦСП Минспорта, и в региональных ЦСП, и в ведомственных структурах, а вот у юниоров такого обилия источников для заработка нет. Сейчас же призовые – всё по спортивному принципу – получили 111 юниоров.

Выплаты СБР юниорам

Ещё одна важная статья расходов СБР – 30 млн рублей, которые организация выплачивает регионам в качестве призовых (не путать это с материальной поддержкой регионам – а это ещё 55 млн рублей!) Опять же, можно отправить их топ-спортсменам сборной России, но есть ощущение, что они важнее в качестве поддержки тренеров и специалистов в регионах.

А кто ещё платит биатлонистам?

Стоит отметить ещё, что спортсменов, попадающих в тройку лучших в олимпийских дисциплинах на чемпионатах страны, поддерживает и Центр спортивной подготовки Минспорта РФ. За победу в индивидуальных гонках, масс-стартах, спринтах, гонках преследования, в также в смешанных и классических эстафетах государство выплачивало по 125 000 рублей, за второе место – по 62 500 рублей, за бронзу – по 37 500 рублей.

В предстоящем сезоне этих денег от ЦСП не будет, так как они не распространяются на год проведения Спартакиады сильнейших.

Биатлонисты, получившие наибольшие призовые от СБР

Но будут выплаты за главный старт сезона, гарантированные Минспорта. Они таковы: 358 400 рублей за первое место, 179 200 – за второе, 107 500 – за третье.

Всё, что требуется от спортсменов, чтобы получить хорошую прибавку к зарплате – хорошо выступать. На всех национальных турнирах.