«Спорт должен объединять». Доротея Вирер высказалась о бане российских спортсменов

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась ожиданиями от сезона и рассказала об отношении к возможному участию россиян в Олимпиаде.

«Не буду возражать, что хотела бы попасть на домашнюю Олимпиаду как спортсменка. Но хочу попасть туда как конкурентоспособная биатлонистка. Потому хочу оценить в конце сезона, что меня ждёт в будущем.

Допуск россиян на Олимпиаду в Париже в 2024 году? Мне часто задают этот вопрос, потому что биатлон очень популярен в России. Но верю, что спорт должен объединять, а не разъединять ещё больше. Просто надеюсь, что эта ситуация закончится для всех, и мы попытаемся вернуться к нормальной жизни.

Прошлый сезон также был неожиданностью для меня, поскольку мне удалось добиться многих подиумов и побед. Это придало мне большую уверенность, чтобы продолжать. Сезон, который вот-вот наступит, покажет, что я готова. Как всегда, постараюсь приложить максимум усилий, но биатлон — вид спорта со многими неизвестными, поэтому увидим, что будет», — приводит слова итальянки Adnkronos/Dpa.