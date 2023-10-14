Александр Большунов опубликовал видео своей стрельбы лёжа. Доротея Вирер отреагировала

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов опубликовал в социальных сетях видео с биатлонного стрельбища. В кадре Большунов исполняет стрельбу лёжа. Лыжник закрыл четыре мишени из пяти.

«Ё-моё», — подписал видео Большунов.

Интересно, что на пост россиянина отреагировала трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер. В комментариях к нему она оставила эмодзи «палец вверх» (положительная оценка) и «улыбающееся лицо в холодном поту» (обозначает «нервный смех»).

Напомним, Большунов, как и другие российские лыжники, в прошлом сезоне не получил право выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.