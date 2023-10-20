Глава IBU Олле Далин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выразил соболезнования в связи со смертью трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Победительница Олимпиад в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова скончалась накануне, 19 октября, в реанимации после остановки сердца. Ей было 58 лет.

«От нас ушла очень успешная биатлонистка. Наши мысли и соболезнования её семье», — приводит слова Далина «Матч ТВ».

В лыжных гонках Анфиса Резцова выигрывала золото и серебро на Олимпийских играх — 1988, а также одержала три победы на чемпионатах мира. После перехода в биатлон спортсменка завоевала две золотые олимпийские медали — на Играх-1992 (в спринте) и Играх-1994 (в эстафете).

Две из четырёх дочерей Анфисы Резцовой, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова, стали биатлонистками и в разные годы входили в состав национальной команды.