Эмильен Жаклен: нужно не бояться быть смелым и дерзким – это отличало меня раньше

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, четырёхкратный чемпион мира, французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал высокие результаты в летний период.

Ранее он сделал дубль на летнем чемпионате Франции – выиграл спринт и гонку преследования. Стоит отметить, что он сделал это в том числе в борьбе с обладателем Кубка мира – 2021/2022 Кентеном Фийоном Майе.

«Конечно, ещё есть над чем работать, но я очень доволен. Знаю, в какой форме был последние месяцы.

Я всё время пытаюсь восстановить свои сильнейшие стороны. Это и подготовка к гонкам, и стрельба, где у меня есть своя индивидуальность. Постепенно стрельба стоя становится лучше. Что касается психологии, то нужно не бояться и быть смелее, быть дерзким – это отличало меня раньше. Я на правильном пути!» — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.