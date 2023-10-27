Тихонов: Маматов — великий спортсмен поколения победителей. Он вписал имя в историю спорта

Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отреагировал на смерть двукратного победителя Олимпийских игр Виктора Маматова, который ушёл из жизни в 86 лет. Тихонов подчеркнул, что Маматов обладал невероятными знаниями, и был не только выдающимся спортсменом и потрясающим стрелком, но одним из лучших тренеров в истории биатлона.

«Ушёл из жизни великий спортсмен и великий гражданин. В 1966 году мы вместе с ним пришли в сборную СССР. Я многому у него научился, это был один из лучших стрелков мира. Мы — а я называю наше поколение поколением победителей — побеждали в эстафете на четырёх Олимпийских играх подряд. А следующее поколение уже под руководством Виктора Фёдоровича покорило ещё две Олимпиады подряд в эстафете. Он был командным бойцом и вписал своё имя в историю мирового спорта. Виктор был абсолютно нормальным мужиком, который искренне переживал за всё, что творится вокруг, и пытался это исправить.

После завершения карьеры он не потерялся в жизни и успешно работал в сборной страны. Виктор Федорович обладал невероятными знаниями, он много читал и писал, очень грамотно вёл тренировочный процесс, был одним из лучших тренеров за всю историю биатлона. Много внёс в тренировочный процесс. Есть учебник Виктора Маматова, осталась его школа. А это дорогого стоит. Светлая память. Мои соболезнования родным и близким», — приводит слова Тихонова «РИА Новости Спорт».