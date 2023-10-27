Здоровье двукратного олимпийского чемпиона Виктора Маматова подорвала смерть его супруги

На здоровье двукратного олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова сильно повлияла смерть супруги, которая скончалась в 2022 году.

«Виктор Фёдорович умер в своей палате в геронтологическом центре «Люблино» в Москве, куда он переехал около двух лет назад вместе с женой. В прошлом году её не стало. Уход близкого человека ещё больше подорвал здоровье Виктора Фёдоровича. Последние два месяца он уже практически не покидал свою палату и с трудом узнавал родственников и друзей», — приводит слова источника из окружения Маматова ТАСС.

Виктор Маматов умер сегодня, 27 октября. Ему было 86 лет. Прославленный биатлонист выиграл две золотые медали в эстафетах на Олимпийских играх в Гренобле (1968) и Саппоро (1972 года), а также четыре раза становился чемпионом мира по биатлону.