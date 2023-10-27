Глава IBU Олле Далин выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Маматова

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на известие о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова.

«IBU очень опечален известием о том, что бывший вице-президент организации Виктор Маматов ушёл из жизни. Виктор был чрезвычайно увлечён биатлоном и внёс весомый вклад в вид спорта за время своей блестящей карьеры спортсмена, тренера, вице-президента IBU, Союза биатлонистов России и Олимпийского комитета России. Двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира, он впоследствии стал успешным тренером сборной СССР, а позже внёс важный вклад в основание и успешное развитие IBU. Виктор пользовался всеобщим уважением и симпатией в биатлонной семье. Наши мысли с его семьёй и друзьями в это трудное время», — приводит слова Далина ТАСС.

Виктор Маматов ушёл из жизни сегодня, 27 октября. Ему было 86 лет. Во время спортивной карьеры Маматов выиграл две золотые медали Олимпийских игр и четыре раза поднимался на высшую ступень пьедестала почёта на чемпионатах мира.