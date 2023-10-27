Министр спорта России: Маматов был примером честности, искренности и трудолюбия

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова, которого не стало в возрасте 86 лет. Матыцин подчеркнул, что смерть Маматова стала большой потерей для всего спортивного сообщества.

«Сегодня ушёл из жизни выдающийся биатлонист, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Фёдорович Маматов. Горько осознавать, что уходят наши учителя, те, кто всегда был примером честности, искренности и трудолюбия.

После окончания спортивной карьеры Виктор Фёдорович занимался преподавательской деятельностью, популяризировал биатлон, работал на благо отечественного спорта. Это и есть наша история, наш фундамент, на котором мы продолжаем выстраивать современную систему спорта. Его уход — большая потеря для всего спортивного сообщества.

Выражаю искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Виктора Фёдоровича, Союзу биатлонистов России. Это большая утрата для всей спортивной семьи», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта России.