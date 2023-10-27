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Ольга Зайцева — о Викторе Маматове: ушёл человек с большой буквы, всегда буду его помнить

Ольга Зайцева — о Викторе Маматове: ушёл человек с большой буквы, всегда буду его помнить
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Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, трёхкратная чемпионка мира, российская биатлонистка Ольга Зайцева отреагировала на новость об уходе из жизни двукратного победителя Олимпийских игр легендарного Виктора Маматова. Ему было 86 лет.

«Виктора Фёдоровича я знала и как руководителя, и как тренера. Воспринимала его как наставника. Хороший, умный человек. Мы были у него на дне рождения с Анной Богалий, поздравляли его. Родной человек ушёл.

Он очень умный был, рассказывал, как тренироваться, очень по-доброму ко мне относился. Всегда буду его помнить. Уходят наши легенды, ушёл человек с большой буквы, всегда буду его помнить. Знаю, он хотел написать книжку, наверное, не успел, мы бы её читали», — приводит слова Зайцевой ТАСС.

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