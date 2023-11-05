Юрлова-Перхт возмущена тем, что её имя внесли в список участников пресс-конференции МЛКБ

Чемпионка мира 2015 года, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выпустила официальное опровержение информации о том, что она собирается принять участие в пресс-конференции, посвящённой старту Международной лиги клубного биатлона.

«Дорогие друзья! Уважаемые болельщики биатлона!

Вчера из сообщения информационного агентства ТАСС я узнала о том, что 7 ноября 2023 года я буду принимать участие в пресс-конференции ТАСС, посвящённой созданию Международной лиги клубного биатлона и проведению первых соревнований.

Хочу заявить, что я не получала приглашения от организаторов мероприятия и тем более не давала своего согласия на участие в нем.

Я очень расстроена тем, что моим именем пользуются без моего ведома, что наносит вред моей репутации!

Жду разъяснений в сложившейся ситуации от лиц, распространивших данную информацию!» — написала Юрлова-Перхт в своих социальных сетях.