«Как убийство может дать энергию?» Болельщики раскритиковали биатлонистку за фото с охоты

Олимпийская чемпионка по биатлону из Швеции Эльвира Эберг попала под огонь критики из-за снимка с подбитой дичью. Подписчики сравнили девушку с охотниками на львов в Африке. Спортсменке пришлось отвечать.

В середине октября Эльвира Эберг выложила на своей странице в соцсети пост с подписью: «После нескольких дней в горах наполнилась новой энергией!».

На снимках девушка показала, как она вместе с отцом и собакой выбралась в горы, чтобы активно провести последние дни отдыха перед началом сезона.

Но первый же снимок в подборке вызвал волну хейта со стороны подписчиков. На нём довольная Эльвира с розовым рюкзаком за спиной держит в левой руке охотничье ружьё, а в правой – подстреленную дичь.

Эльвира Эберг и её добыча на охоте Фото: Фото из личного архива спортсменки

Подписчики в комментариях заявляли, что разочаровались в Эльвире и её человеческих качествах: «Когда даже герои падают… Теряю всякое уважение к человеку, который позирует с убитым животным», «Мне трудно понять, что убийство может давать энергию. К счастью, мы разные».

Её увлечение даже сравнили с охотой на львов в XX веке:

«Эта птица тоже наполняется новой энергией после получения свинца? Чёрт побери, как плохо. Картина заставляет вспомнить о начале XX века, когда охотники ездили в Африку и стреляли во львов».

Биатлонистка поняла, что её пост не всем пришёлся по вкусу:

«Я показываю то, что мне нравится. Я знала, что, вероятно, получу разную реакцию на эту фотографию. Не все понимают эту культуру, охота и активный отдых чужды многим. Так что я была готова к тому, что будут не только положительные реакции», – отреагировала Эльвира на негатив фанатов.

Оскорбительные комментарии Эльвира удалила, а снимки оставила.

«Я рассматриваю свои соцсети как площадку, где я показываю то, что делаю и что мне нравится. И я не хочу удалять этот пост, но мне пришлось удалить некоторые комментарии», – объяснила свои действия Эберг.

К счастью для девушки, не все её болельщики негативно относятся к охоте. В комментариях многие поддержали биатлонистку и поздравили с добычей: «Не обращай внимания на невежд. Охота на птицу – это круто», «Так держать, Эльвира! Просто стой на своём и продолжай делать то, что тебе нравится».

Эльвира – не единственная охотница среди биатлонисток. Не зря же они стреляющие лыжники! Например, норвежка Каролин Эрдаль выкладывала фото с подбитым оленем. Среди заядлых охотниц также числятся представительница Гренландии Укалек Астри Слеттемарк и, конечно, норвежка Тура Бергер.