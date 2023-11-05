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Самуэльссон: удивлён, что могут переизбрать Баха, подобное происходит в России

Самуэльссон: удивлён, что могут переизбрать Баха, подобное происходит в России
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон раскритиковал возможное переизбрание Томаса Баха на роль президента Международного олимпийского комитета.

«Я очень удивлён, что идут разговоры о снятии временного ограничения для президента МОК. Если говорить о других местах, где такое происходит, то я думаю о России – о том, что они обходят правила, созданные для того, чтобы обеспечить демократическое функционирование. Я считаю, что Томас Бах придерживается линии, которая не является хорошей для спорта – только для него самого и его товарищей», – сказал Самуэльссон в интервью Aftonbladet.

Напомним, в октябре этого года в Международном олимпийском комитете предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок.

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