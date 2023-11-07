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Зайцева: IBU не даёт нам развивать свои соревнования

Зайцева: IBU не даёт нам развивать свои соревнования
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Двукратная олимпийская чемпионка, российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала решение китайских биатлонистов не принимать участия в Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ) по просьбе Международного союза биатлонистов (IBU).

«В IBU идут по тому же пути, по которому шли. Они не дают нам развивать свои соревнования. Опять политика. Всё по старой схеме, по старой тропе. Нам запрещают, нам не разрешают, только нам. И рекомендуют нам и другим странам не участвовать. Такое время», — сказала Зайцева в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, первые соревнования под эгидой организации пройдут в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября. Ожидается, что в турнире выступят около 120 спортсменов из России и Беларуси.

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