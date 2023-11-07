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Тихонов: когда все политические дела утрясутся, IBU будут стоять на коленях

Тихонов: когда все политические дела утрясутся, IBU будут стоять на коленях
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение китайских спортсменов не участвовать в Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ) после оказания давления со стороны IBU.

«Я давно говорю, что исполкому IBU надо пройти хорошее медицинское обследование. Когда закончится спецоперация и все политические дела утрясутся, они будут стоять на коленях. Этот исполком надо весь переизбирать. Сейчас IBU только тормозит развитие биатлона. Мы устраивали праздники биатлона в Болгарии, Чехии, Словакии. На месте китайской федерации биатлона я бы принял всё-таки другое решение», — сказал Тихонов в интервью Metaratings.

Напомним, первые соревнования под эгидой организации пройдут в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября, в них примут участие спортсмены из России и Беларуси.

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