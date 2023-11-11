Иварссон выиграл короткую индивидуальную гонку в Идре, Самуэльссон — второй

Бронзовый призёр чемпионата Европы по биатлону 2023 года шведский биатлонист Антон Иварссон стал победителем короткой индивидуальной гонки на соревнованиях в Идре (Швеция). 22-летний спортсмен успешнее всех справился со стрельбой в условиях снегопада, промахнувшись всего лишь один раз.

На втором месте гонку завершил олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2023 года в масс-старте Себастиан Самуэльссон. Он справился с трассой быстрее Иварссона, но допустил пять промахов, получив +0.45 за каждый из них. На финише Самуэльссон уступил победителю 25,7 секунды. Тройку призёров замкнул Оскар Брандт.

Помимо шведских биатлонистов, на старт в Идре вышли представители Эстонии, Швейцарии, Молдавии и Латвии.