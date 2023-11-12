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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на турнире в Шушене

В Шушене (Норвегия) состоялся мужской масс-старт в рамках традиционных соревнований, посвящённых открытию международного биатлонного сезона. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Биатлон. Открытие сезона в Шушене. Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 38.20,5 (2 промаха).

2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание 9,6 секунды (2).

3. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) – 19,2 (2).

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 24,2 (2).

5. Мартин Невланн (Норвегия) – 36,9 (1).

6. Мартин Улдаль (Норвегия) – 42,7 (3).

7. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 43,9 (1).

8. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.04,0 (2).

9. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – 1.16,4 (4).

10. Филип Андерсен (Норвегия) – 1.18,1 (3).

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