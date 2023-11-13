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Стал известен состав сборной Германии по биатлону на сезон-2023/2024 Кубка мира

Стал известен состав сборной Германии по биатлону на сезон-2023/2024 Кубка мира
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Ассоциация лыжных видов спорта Германии опубликовала составы национальных команд по биатлону на сезон-2023/2024 Кубка мира. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с ними.

Биатлон. Состав сборной Германии на сезон – 2023/2024

Мужчины

Бенедикт Долль;
Роман Рес;
Филипп Наврат;
Юстус Штрелов;
Давид Цобель;
Йоханнес Кюн.

Женщины

Ванесса Фойгт;
София Шнайдер;
Ханна Кебингер;
Янина Хеттих-Вальц;
Франциска Пройс;
Селина Гротиан.

Кубок мира — 2023/2024 стартует 25 ноября в Эстерсунде (Швеция). В рамках первого этапа пройдут сингл-миксты, смешанные эстафеты, спринты и пасьюты. За победу на Кубке мира в личной гонке биатлонист или биатлонистка будет получать € 15 тыс., за второе место – € 12 тыс., а за третье – € 9 тыс.

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.

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