Стал известен состав сборной Германии по биатлону на сезон-2023/2024 Кубка мира

Ассоциация лыжных видов спорта Германии опубликовала составы национальных команд по биатлону на сезон-2023/2024 Кубка мира. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с ними.
Биатлон. Состав сборной Германии на сезон – 2023/2024
Мужчины
Бенедикт Долль;
Роман Рес;
Филипп Наврат;
Юстус Штрелов;
Давид Цобель;
Йоханнес Кюн.
Женщины
Ванесса Фойгт;
София Шнайдер;
Ханна Кебингер;
Янина Хеттих-Вальц;
Франциска Пройс;
Селина Гротиан.
Кубок мира — 2023/2024 стартует 25 ноября в Эстерсунде (Швеция). В рамках первого этапа пройдут сингл-миксты, смешанные эстафеты, спринты и пасьюты. За победу на Кубке мира в личной гонке биатлонист или биатлонистка будет получать € 15 тыс., за второе место – € 12 тыс., а за третье – € 9 тыс.
Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.