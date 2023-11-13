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Открытие биатлонного сезона — 2023/2024 в Шушене, результаты: Бё выиграл обе гонки, норвежцы вынесли всех иностранцев

Норвежцы вынесли всех на старте сезона в биатлоне. Им вообще кто-то может противостоять?
Батраз Томаев
Открытие биатлонного сезона — 2023/2024
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Йоханнес Бё опять в полном порядке!

«Да будет биатлон!» – провозгласили мы с радостью.

В норвежском Шушене прошло традиционное открытие международного сезона. Это ещё не первый этап Кубка мира, за которым мы будем следить всю зиму, но уже близко к нему. Любимый вид спорта возвращается!

Бё и Виттоцци — победители спринта

Программу соревнований открывали спринтерские гонки.

У женщин первенствовала итальянка Лиза Виттоцци. С одним промахом она опередила хозяйку трассы, норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд, на 3,1 секунды. К слову, Тандреволд ходом была куда быстрее соперниц, но обидные два промаха на рубежах помешали ей выиграть. Тройку призёров с одной осечкой на стойке и отставанием в 4,9 секунды от лидера замкнула чешка Маркета Давидова. Дамы показали плотные результаты.

Совсем не блистали в Шушене немки. Лучшая из них – Янина Хеттих-Вальц – показала лишь 10-й результат. Франциска Пройс финишировала на 22-м месте.

Прибыла в Норвегию и итальянка Доротея Вирер. Но выступить на турнире обладательница БХГ Кубка мира не смогла из-за болезни.

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У мужчин спринт прошёл без неожиданностей. С одним промахом на стойке и привычно крейсерской скоростью победу забрал норвежец Йоханнес Бё. А вот отстрелявший 10 из 10 Стурла Холм Легрейд проиграл соотечественнику 21,4 секунды. Тройку призёров замкнул еще один норвежец – Вебьёрн Сёрум. Его отставание составило 22,5 секунды при двух промахах на стрельбе стоя.

Вообще, норвежцы заняли аж шесть первых мест. А лучшим среди гостей стал немец Бенедикт Долль – он на седьмом месте, в минуте от Бё.

Тандреволд лишила себя шансов на победу

Программу соревновательных выходных в норвежском Шушене продолжили гонки с общего старта. И здесь не обошлось без неожиданностей.

У девушек быстрее и точнее всех была норвежка Юни Арнеклейв. На финише 1,9 секунды ей проиграла соотечественница Марте Йохансен. Лиза Витоцци прошла эту гонку с чистой стрельбой, но медленно, поэтому осталась с бронзой.

Юни Арнеклейв

Юни Арнеклейв

Фото: Kevin Voigt/Getty Images

А вот главной неудачницей этой гонки стала лидер норвежской сборной Ингрид Ландмарк Тандреволд. Любимица публики до второго рубежа была в лидерах, но допустила две осечки на последней стойке и лишила себя шансов на победу. Финишного круга оказалось мало для того, чтобы сократить отставание и добраться хотя бы до Виттоцци. В итоге норвежка стала четвёртой.

Мировой лидер в полном порядке

Венчал открытие международного сезона мужской масс-старт. И на первых же метрах дистанции не удержался на ногах норвежец Эндре Стрёмсхейм. Вместе с собой он чуть не повалил на снег и Йоханнеса Бё, но лидер мирового биатлона устоял, хоть и подотстал. Ему пришлось выбираться из конца пелотона.

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В итоге – без сенсаций. Бё-младший с двумя промахами на огневых рубежах пришёл на финиш первым. Заодно и подтвердил статус сильнейшего перед началом нового сезона Кубка мира. Следом за ним финишную черту пересёк Тарьей Бё, а третьим вновь стал 25-летний Вебьёрн Сёрум.

И если вы думаете, что в десятке норвежским биатлонистам хоть кто-то навязал борьбу, – вы ошибаетесь. Лучший из гостей турнира в гонке с общего старта занял лишь 13-е место. Этим счастливцем стал Дидье Биона (Италия).
Кстати, продолжает наводить шороху 24-летний норвежец Йохан-Олав Ботн. В масс-старте он показал лучший ход на дистанции, опередив Йоханнеса Бё на 3,9 секунды! Вот только со стрельбой у него пока не ладится – пять промахов в спринтерской гонке (13-е место) и шесть осечек в масс-старте (12-е место).

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Несмотря на то что норвежцы вынесли всех в мужских гонках, перекладывать эти результаты на Кубок мира не стоит. Всё же в Шушен не приехали главные конкуренты сборной Норвегии – французы. Но Бё и его компания этой зимой, конечно, вновь настраиваются на самые высокие результаты.

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