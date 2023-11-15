Вирер: не думаю, что женщина может сделать то, что делают Йоханнес Бё и Мартен Фуркад

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер выразила мнение, что в женском биатлоне не может быть такой доминирующей спортсменки, как в случае с норвежцем Йоханнесом Бё в мужских соревнованиях.

«Не думаю, что женщина может сделать то, что делают Йоханнес Бё или Мартен Фуркад, которые за несколько лет выиграли множество наград. Конечно, возможно, Жулия Симон снова станет лучшей в новом сезоне, но не думаю, что доминирование как у Бё или Фуркада возможно среди женщин. Кроме того, поскольку женский спорт уникален, мы должны думать о других проблемах, например о тех, что приходят каждый месяц (смеётся). С этим не всегда легко справиться», — приводит слова Вирер skichrono.com.