Дмитрий Васильев — об этапе Кубка МЛКБ: это историческое событие для развития биатлона

Двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988) Дмитрий Васильев назвал этап Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) историческим событием для развития спорта.

«Честно говоря, я ожидал худшего. Многие опасались, все подразумевали, что соревнования будут менее масштабными — но мы были приятно удивлены тем, как прошёл первый день. Блин не получился комом! Может быть, звучит слишком пафосно, но это историческое событие для развития биатлона. Мы будем и дальше развивать формат. Глядишь, наступят времена, когда в нашем формате будут участвовать ныне недружественные страны. Надеюсь, когда‑нибудь эти страны станут дружественными. Почему бы норвежцам и немцам не поучаствовать в наших соревнованиях?», — передаёт слова Васильева «Матч ТВ».

Мужской и женские масс‑старты прошли сегодня, 18 ноября, в Ханты‑Мансийске. Победу в мужской гонке одержал Карим Халили, а в женской — Анастасия Гореева.