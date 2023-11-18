Старт российского сезона в биатлоне — огонь! Халили и Смольский рубились как на Кубке мира

В России первым в истории этапом Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) открылся новый зимний сезон. Первая же гонка – мужской масс-старт – подарила невероятную драму на финише. На последних метрах дистанции Карим Халили вырвал победу у упавшего Антона Смольского.

Кажется, такого крутого старта сезона мы давно не видели!

Плотный старт

В этот раз зимний сезон открылся мужским мега-масс-стартом. В гонке участвовали все топовые спортсмены России и Беларуси: Антон Смольский, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский. Неудивительно, что ключевая борьба развернулась именно между фаворитами.

Первые два круга биатлонисты шли плотно, в группу лидеров входили более 20 человек. Борьба началась после второй стрельбы. Смольский, отстрелявший «на ноль», ушёл первым с преимуществом 6,8 секунды над Логиновым. Третьим шёл Халили, уступавший 8,2 секунды, а четвёртым – Никита Поршнев, проигрывавший 10,9 секунды. Дальше разрывы были посерьёзнее.

На дистанции Смольский включился и оторвался от преследователей. На середине четвёртого круга Антон «привёз» соперникам больше 4,5 секунды. На первой стойке лидер белорусской команды отработал быстро и точно, что позволило ему сохранить лидерство. Безошибочно стрелял и Халили, который ушёл вторым, проиграв 11,2 секунды белорусу. А вот Логинов допустил промах, откатившись на пятое место. Зато в борьбу включился Никита Лобастов. Он стал третьим с отставанием 25,5 секунды.

Всё как на Кубке мира!

Казалось, что Халили, не отличавшийся в прошлом сезоне высокой скоростью, не догонит Смольского. Однако Карим собрался и сумел приблизиться к Антону. На заключительную стойку россиянин и белорус пришли вместе.

Последняя стрельба вышла драматичной, в духе лучших гонок Кубка мира. Смольский и Халили закрывали мишени параллельно, а потом одновременно ушли на трассу. Весь последний круг был настоящей дуэлью. Где-то к середине дистанции Карим резко ускорился, а Антону не удалось поддержать рывок. Тем не менее отставание белоруса от россиянина было всего 1,5 секунды.

Чуть позже на одном из спусков Смольский накатил и догнал Халили. Практически до самого конца Карим и Антон шли вместе. Но на последнем подъёме белорус неожиданно споткнулся и упал. Хоть Антон и встал довольно быстро, между ним и Каримом возник просвет. На финишной прямой Смольский, как мог, пытался догнать Халили, но не вышло. Россиянин стал первым с нулём, а белорус – вторым с одним промахом и отставанием 1,1 секунды. Третье место занял Никита Лобастов. С нулём он проиграл лидеру 30,4 секунды. В топ-6 заехали: Антон Бабиков (четыре промаха, +36,6), Виктор Плицев (два промаха, +39,2) и Кирилл Стрельцов (два промаха, +50,4).

«Он был достоин победы»

За победу в этой гонке Халили получил сертификат на миллион рублей. Смольский заработал 500 тысяч рублей, а Лобастов – 250 тысяч. После гонки Карим поделился эмоциями от первой медали в сезоне.

«Первые круги старался сидеть в группе, экономиться. Понимал, что и Антон, и Эдуард догоняли, отыгрывали штрафные круги, им приходилось тратить силы. На предпоследнем круге подошёл к Антону, чтобы он не чувствовал себя комфортно, – сказал Карим в эфире «Матч ТВ». – Удивился, что он спокойно справился на рубеже. Мне осталось сделать то же самое и дотерпеть.

На четвёртом рубеже понимал, что если пройду без промахов, то шансы на победу очень высокие. С промахом претендовал бы только на тройку, старался не думать о гонке и отработать спокойно. Лыжи работали замечательно, большое спасибо сервис‑бригаде. Моя задача была выехать на подъём впереди. Когда понял, что Антон стоит в спину, просто скинул темп, а потом мне осталось только дёрнуться. Здесь тяжело обгонять на финише».

Смольский же отдал должное Кариму, вырвавшему у него победу.

«Биатлон – непредсказуемый вид спорта, трудно прогнозировать результаты. Нелепо отдавать победу, не стартовав, – заявил Антон. – Соперники достойные и сильные, Карим Халили показал идеально проделанную работу, идеальную гонку, все рубежи «на ноль». Он был достоин победы. Я немного расстроился, что не удалось побороться на финише, потому что запнулся на подъёме, но это получился такой тактический момент. Может, где‑то не сконцентрировался из‑за усталости. Я много сил потратил на втором и третьем кругах, когда догонял группу лидеров. Из‑за того, что я промахнулся, группа ушла достаточно далеко, мне пришлось догонять. Потратил много сил».

Антон Смольский Фото: РИА Новости

Завтра, 19 ноября, в Ханты-Мансийске в рамках МЛКБ пройдут гонки преследования. Мужская стартует в 9:30 по Москве.