Доротея Вирер заболела в преддверии старта сезона в Кубке мира

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер на своей странице в соцсетях сообщила, что заболела.

Спортсменка опубликовала фотографию, на которой держит медицинский термометр, показывающий 39 градусов. Напомним, новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 25 ноября в Эстерсунде (Швеция). Ранее в этом межсезонье Вирер уже пропускала старты из-за простуды.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Напомним, Вирер успешно провела сезон-2022/2023. По его итогам Доротея заняла второе место в общем зачёте Кубка мира. Она набрала 911 баллов, уступив лишь француженке Жулии Симон (1093). На чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Вирер не удалось выиграть личные медали, однако Доротея стала чемпионкой мира в женской эстафете и завоевала серебряную медаль в смешанной.

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