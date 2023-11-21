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Экхофф: запрет на фтор разрушит спорт. Норвегия будет доминировать в биатлоне, как в лыжах

Экхофф: запрет на фтор разрушит спорт. Норвегия будет доминировать в биатлоне, как в лыжах
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Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф высказалась о запрете на использование фтора в лыжной смазке.

«Запрет на использование фтора может привести к разрушению спорта. Как именно? Норвегия станет доминировать в биатлоне так же, как и в лыжных гонках. Благодаря работе сервисменов сборной, Норвегия сейчас имеет чрезвычайное преимущество на трассе. Мне было грустно наблюдать за тем, что произошло в Шушене, где норвежцы заняли первые 10 мест в масс-старте. Представляю, какой хаос творится в стане соперников. Думаю, после таких результатов на открытии сезона они испытывают стресс. И не могу представить, чтобы норвежцы делились своими секретами по подготовке лыж с конкурентами. Мы никогда этого не делаем», — приводит слова Экхофф VG.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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