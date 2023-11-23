Доротея Вирер: сезон-2023/2024 может стать последним в моей карьере

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира 33-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер сообщила, что сезон-2023/2024 может стать последним в её спортивной карьере.

«Не знаю, станет ли этот сезон последним для меня, но это вполне возможно. В середине сезона я приму окончательное решение. Да, я не выиграла золото на Олимпиаде и была разочарована. Это единственная золотая медаль, которой мне не хватает. Но, если я продолжу карьеру, я постараюсь её выиграть. С другой стороны, я была бы даже рада уйти, чтобы больше не находиться под давлением. Биатлон — тяжёлый вид спорта, поэтому преимущество на стороне более молодых спортсменок. Но я всё ещё голодна», — приводит слова Вирер Corriere della Sera.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.