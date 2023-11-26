Лиза Виттоцци вырвала победу у немки Пройс в первой личной гонке Кубка мира — 2023/2024

В Эстерсунде (Швеция) прошла женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победительницей стала чемпионка мира 2023 года в эстафете итальянка Лиза Виттоцци. Лишь на 0,1 секунды она опередила бронзового призёра Олимпиады-2022 в эстафете немку Франциску Пройс. Тройку призёров замкнула ещё одна немка Ванесса Фойгт.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка, 15 км