Лиза Виттоцци вырвала победу у немки Пройс в первой личной гонке Кубка мира — 2023/2024
В Эстерсунде (Швеция) прошла женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победительницей стала чемпионка мира 2023 года в эстафете итальянка Лиза Виттоцци. Лишь на 0,1 секунды она опередила бронзового призёра Олимпиады-2022 в эстафете немку Франциску Пройс. Тройку призёров замкнула ещё одна немка Ванесса Фойгт.
Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка, 15 км
- Лиза Виттоцци (Италия) — 44.03,9 (1 промах).
- Франциска Пройс (Германия) — отставание 0,1 секунды (0).
- Ванесса Фойгт (Германия) + 10,1 (0).
- Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) + 46,5 (1).
- София Шнайдер (Германия) + 1.01,0 (1).
- Лиза Тереза Хаузер (Австрия) + 1.07,7 (0).
- Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) + 1.09,7 (2).
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