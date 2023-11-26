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Лиза Виттоцци вырвала победу у немки Пройс в первой личной гонке Кубка мира — 2023/2024

Лиза Виттоцци вырвала победу у немки Пройс в первой личной гонке Кубка мира — 2023/2024
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В Эстерсунде (Швеция) прошла женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победительницей стала чемпионка мира 2023 года в эстафете итальянка Лиза Виттоцци. Лишь на 0,1 секунды она опередила бронзового призёра Олимпиады-2022 в эстафете немку Франциску Пройс. Тройку призёров замкнула ещё одна немка Ванесса Фойгт.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка, 15 км

  1. Лиза Виттоцци (Италия) — 44.03,9 (1 промах).
  2. Франциска Пройс (Германия) — отставание 0,1 секунды (0).
  3. Ванесса Фойгт (Германия) + 10,1 (0).
  4. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) + 46,5 (1).
  5. София Шнайдер (Германия) + 1.01,0 (1).
  6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) + 1.07,7 (0).
  7. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) + 1.09,7 (2).
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