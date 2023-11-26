В смешанных эстафетах лучше всех оказались шведы и французы. Станет ли Самуэльссон триумфатором во второй день подряд?

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Первая личная гонка сезона. Кто начнёт с победы? LIVE

В воскресенье, 26 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Во второй гоночный день этапа будут разыграны медали в мужской и женской индивидуальных гонках. Девушки стартуют в 13:20 по московскому времени, мужчины — в 16:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет обо всём интересном, что происходит на трассе и за её пределами.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Накануне на Кубке мира прошли смешанные эстафеты. Супермикст выиграли шведы, а классическую гонку — французы. Норвежцы и там, и там остались только с серебряными наградами. Но, конечно, в личной дисциплине у того же Йоханнеса Бё шансы победить намного выше. Получится ли их реализовать?

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