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Кубок мира по биатлону — 2023/2024, онлайн-трансляция индивидуальных гонок (мужчины, женщины) 26 ноября 2023

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Первая личная гонка сезона. Кто начнёт с победы? LIVE
Татьяна Постникова
Лиза Витоцци
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В смешанных эстафетах лучше всех оказались шведы и французы. Станет ли Самуэльссон триумфатором во второй день подряд?

В воскресенье, 26 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Во второй гоночный день этапа будут разыграны медали в мужской и женской индивидуальных гонках. Девушки стартуют в 13:20 по московскому времени, мужчины — в 16:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет обо всём интересном, что происходит на трассе и за её пределами.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Накануне на Кубке мира прошли смешанные эстафеты. Супермикст выиграли шведы, а классическую гонку — французы. Норвежцы и там, и там остались только с серебряными наградами. Но, конечно, в личной дисциплине у того же Йоханнеса Бё шансы победить намного выше. Получится ли их реализовать?

Общий зачёт Кубка мира по биатлону (мужчины, женщины)
Расписание следующих гонок Кубка мира по биатлону - 2023/2024

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Live Татьяна Постникова

В прошлом году обладательницей «Малого хрустального глобуса» стала Лиза Витоцци. В тройке также были Жулия Симон и Ханна Эберг.

12:47 Татьяна Постникова

Накануне в Эстерсунде прошли сингл-микст и смешанная эстафета. Супермикст выиграли шведы (Себастиан Самуэльссон, Эльвира Эберг), серебро взяли норвежцы (Стурла Легрейд, Юни Арнеклейв), а бронзу французы (Фабьен Клод, Жулия Симон).

В смешанной эстафете победителем стала Франция (Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно), второе место заняла Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд), а тройку призёров замкнула Италия (Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци).

Получится ли у кого-то из спортсменов, оказавшихся на подиуме вчера, взять медали и сегодня?

12:34 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Кубок мира наконец-то стартовал. Во второй день соревнований в Эстерсунде пройдут две индивидуальные гонки: женская стартует в 13.20, а мужская — в 16.30 по Москве.

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