Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Первая личная гонка сезона. Кто начнёт с победы? LIVE

В воскресенье, 26 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжится первый этап Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Во второй гоночный день этапа будут разыграны медали в мужской и женской индивидуальных гонках. Девушки стартуют в 13:20 по московскому времени, мужчины — в 16:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет обо всём интересном, что происходит на трассе и за её пределами.
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
Накануне на Кубке мира прошли смешанные эстафеты. Супермикст выиграли шведы, а классическую гонку — французы. Норвежцы и там, и там остались только с серебряными наградами. Но, конечно, в личной дисциплине у того же Йоханнеса Бё шансы победить намного выше. Получится ли их реализовать?
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В прошлом году обладательницей «Малого хрустального глобуса» стала Лиза Витоцци. В тройке также были Жулия Симон и Ханна Эберг.
Накануне в Эстерсунде прошли сингл-микст и смешанная эстафета. Супермикст выиграли шведы (Себастиан Самуэльссон, Эльвира Эберг), серебро взяли норвежцы (Стурла Легрейд, Юни Арнеклейв), а бронзу французы (Фабьен Клод, Жулия Симон).
В смешанной эстафете победителем стала Франция (Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно), второе место заняла Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд), а тройку призёров замкнула Италия (Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци).
Получится ли у кого-то из спортсменов, оказавшихся на подиуме вчера, взять медали и сегодня?
Добрый день, дорогие друзья! Кубок мира наконец-то стартовал. Во второй день соревнований в Эстерсунде пройдут две индивидуальные гонки: женская стартует в 13.20, а мужская — в 16.30 по Москве.