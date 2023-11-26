Видео победной индивидуальной гонки Лизы Виттоцци на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Сегодня, 26 ноября, стартовали личные соревнования на первом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в Эстерсунде (Швеция). У женщин победа в индивидуальной гонке осталась за чемпионкой мира 2023 года в эстафете итальянкой Лизой Виттоцци, только на 0,1 секунды опередившей бронзового призёра Олимпиады-2022 в эстафете немку Франциску Пройс. Третьей стала ещё одна представительница Германии — Ванесса Фойгт.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с основными моментами женской индивидуальной гонки в Эстерсунде.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 44.03,9 (1 промах).

2. Франциска Пройс (Германия) — отставание 0,1 секунды (0).

3. Ванесса Фойгт (Германия) +10,1 (0).

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