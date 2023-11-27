Пройс: я прошла сложный путь и рада серебру. Возможно, мне ещё удастся поймать Виттоцци

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс прокомментировала серебро в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Эстерсунде (Швеция). Победу в гонке одержала итальянка Лиза Виттоцци.

«Я прошла сложный путь. Конечно, нужно было многое сделать, чтобы вернуться к тренировкам. У меня прекрасная семья и отличные друзья, которые поддерживают меня каждый день и дарят мне позитивные эмоции. Всего две недели назад я была подавлена из-за предсезонных гонок и не была уверена, что пройду отбор. Но близкие поддерживали меня, и я поняла, что это очень важно — иметь рядом нужных людей. Когда ты добиваешься результата, биатлон действительно прекрасен. Но я знаю, что это может измениться очень быстро, поэтому наслаждаюсь моментом и не воспринимаю этот подиум как нечто само собой разумеющееся.

Для меня это была отличная гонка, я очень рада. Конечно, я была близка к тому, чтобы надеть жёлтую майку лидера, но это только начало сезона. Я буду работать в следующих гонках и, возможно, смогу поймать Лизу, но она сейчас в отличной форме», — приводит слова Пройс Fondo Italia.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.