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Губерниев — о прологах: призовой фонд есть, спортсменам интересно, поэтому пусть бегают

Губерниев — о прологах: призовой фонд есть, спортсменам интересно, поэтому пусть бегают
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Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что прологи, организованные Союзом биатлонистов России (СБР), являются интересными для спортсменов.

«В целом, идея хорошая. Они вызов приняли и пытаются делать свою историю сами. Молодцы: призовой фонд есть, спортсменам интересно, поэтому пусть бегают», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, пролог — это предстартовые соревнования, организатором которых является Союз биатлонистов России (СБР). Пролог проходит перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России в восьми городах страны. Биатлонисты соревнуются в составе четырёх команд. Победитель общего зачёта соревнований в конце сезона получит 1 млн рублей.

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