Емерхонов — о результатах пролога: понимал, что смогу побороться за победу, и верил в это

Российский биатлонист Евгений Емерхонов прокомментировал своё выступление в прологе, проходившем в формате лыжного спринта. Емерхонов, представляющий команду «Дети Александра Пака», занял третье место.

«В прошлом году участвовал в таком же формате в Чайковском, где совсем чуть‑чуть проиграл Эдику Латыпову. Я понимал, что смогу побороться за победу, и верил в это, но было какое‑то волнение и переживание от того, что не хотел вылететь и побороться до конца. Наверное, поэтому не смог собрать технику в единое целое и реализовать свои возможности в скорости», — сказал Емерхонов в интервью «Матч ТВ».

Пролог — это предстартовые соревнования, организатором которых является Союз биатлонистов России (СБР). Пролог проходит перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России в восьми городах страны. Биатлонисты соревнуются в составе четырёх команд. Победитель общего зачёта соревнований в конце сезона получит 1 млн рублей.