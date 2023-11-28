Исполнительный директор СБР Пак сообщил, что Тюмень не сможет принять пролог в городе

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак сообщил, что пролог в Тюмени пройдёт на биатлонном стадионе. Ранее СБР планировал провести соревнование в чертах города.

«Мы планировали проводить спринты не на биатлонных комплексах. Но в Тюмени, к сожалению, нет снега в городе. Мы хотели провести спринт в парке, но из‑за отсутствия снега проведём его на биатлонном стадионе «Жемчужина Сибири». Остальные спринты мы хотели провести в городе. Стрельбу мы можем проводить только на своих стадионах. Соревнования по стрельбе также будут дальше: у нас запланированы четыре этапа спринтов и четыре этапа дуэльной стрельбы. Всего будет восемь этапов», — сказал Пак в интервью «Матч ТВ».

Напомним, пролог — это предстартовые соревнования, организатором которых является Союз биатлонистов России (СБР). Пролог проходит перед основной программой соревнований Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России в восьми городах страны. Биатлонисты соревнуются в составе четырёх команд. Победитель общего зачёта соревнований в конце сезона получит 1 млн рублей.