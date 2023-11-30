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Доротея Вирер: физически уже чувствую себя лучше

Доротея Вирер: физически уже чувствую себя лучше
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира 33-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер после женской эстафеты на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Эстерсунде (Швеция) рассказала о своём состоянии. Сборная Италии заняла восьмое место в этой гонке.

«В эстафете на трассе было очень тяжело. Я ничего не могла отыграть у бегущих впереди спортсменок. Наоборот, они только наращивали преимущество. К сожалению, мой лыжный ход не был на уровне прошлых выходных, но условия были сложные. Честно говоря, физически я уже чувствую себя лучше. Надеюсь, к спринту в пятницу условия изменятся, потому что на огневом рубеже я чувствую себя очень уверенно», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Женский спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится завтра, 1 декабря. Начало гонки — в 16:45 мск.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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