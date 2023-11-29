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Сборная Норвегии вырвала у шведок победу в эстафете на первом этапе Кубка мира

Сборная Норвегии вырвала у шведок победу в эстафете на первом этапе Кубка мира
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В Эстерсунде (Швеция) прошла женская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победительницами стали представительницы Норвегии, второе место заняла команда Швеции, третье – немки.

Стоит отметить, что перед решающим огневым рубежом шведки шли в лидерах домашней эстафеты, однако финишёр команды Ханна Эберг зашла на штрафной круг, тем самым оставив Швецию без шансов на победу.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Эстафета, женщины

  1. Норвегия (Марте Крокстад Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — 1:18.48,3 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).
  2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — отставание 41,6 (1 + 9).
  3. Германия (Селина Гротиан, Янина Хеттих, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) + 47,9 (0 + 4).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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