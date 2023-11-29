Сборная Норвегии вырвала у шведок победу в эстафете на первом этапе Кубка мира
В Эстерсунде (Швеция) прошла женская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победительницами стали представительницы Норвегии, второе место заняла команда Швеции, третье – немки.
Стоит отметить, что перед решающим огневым рубежом шведки шли в лидерах домашней эстафеты, однако финишёр команды Ханна Эберг зашла на штрафной круг, тем самым оставив Швецию без шансов на победу.
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- Норвегия (Марте Крокстад Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — 1:18.48,3 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).
- Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — отставание 41,6 (1 + 9).
- Германия (Селина Гротиан, Янина Хеттих, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) + 47,9 (0 + 4).
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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