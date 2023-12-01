Евгения Буртасова планирует взять паузу в соревнованиях перед Спартакиадой

Российская биатлонистка Евгения Буртасова сообщила, что будет пропускать гонки Альфа-Банк Кубка России и Кубка Содружества, так как планирует сосредоточиться на подготовке к Спартакиаде сильнейших. Спортсменка объяснила, что это связано с пропуском большей части предсезонной подготовки из-за болезни.

«Конечно, последствия болезни сейчас есть. Я начала тренировки 25 октября, когда оказалась на вкатке. Летом никакой подготовки не было. Я понимаю, что это очень большой минус, когда ты нигде не был во время подготовки к сезону. Организм вообще тебя не слушается. Выходишь и пытаешься что‑то сделать.

Сейчас будем решать с тренером, что, скорее всего, до Спартакиады я буду готовиться, что‑то делать со своим организмом, набирать форму. Другого варианта я не вижу. Но завязывать я не собираюсь. Думаю, буду пропускать соревнования. Выжимать из себя то, чего нет», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».