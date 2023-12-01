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Буртасова: мы с Поршневым и Мироновой с детства всё здоровье оставляли на тренировках

Буртасова: мы с Поршневым и Мироновой с детства всё здоровье оставляли на тренировках
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Четырёхкратная чемпионка Европы российская биатлонистка Евгения Буртасова высказалась о решении 27-летнего призёра чемпионата мира Никиты Поршнева завершить карьеру биатлониста. Спортсмен объявил о своём решении сегодня, 1 декабря, после спринта на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Я очень хорошо знаю Никиту. Если всё так, то большая биатлонная семья будет скучать по этому спортсмену.

Конечно, обидно, что подготовка к сезону сорвалась. Хочется бороться наравне со всеми, навязывать девчонкам борьбу. Но мы не роботы: я заболела и ничего не смогла сделать с этим. Видите, как у Никиты Поршнева, как у Светы Мироновой что‑то случилось. Мы не можем выздороветь. Мы с детства отдавались полностью, всё здоровье оставляли на тренировках», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».

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