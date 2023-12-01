Жанмонно выиграла спринт в Эстерсунде, Кноттен — вторая, Арнеклейв — третья

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей спринта на первом этапе Кубка мира, проходящем в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка преодолела дистанцию за 21:04.1, не допустив ни одной ошибки при стрельбе. Второй стала норвежка Каролин Оффигстад Кноттен, уступившая француженке 8,5 секунды с одним промахом, тройку лидеров замкнула ещё одна представительница Норвегии — Юни Арнеклейв (+17,6 секунды и один промах).

Биатлон. Кубок мира, первый этап. Эстерсунд

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Лу Жанмонно (Франция) — 21:04.1 (0 промахов на стрельбе).

2. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — +8,5 секунды (1).

3. Юни Арнеклейв (Норвегия) — +17,6 (1).

Напомним, мужской спринт состоится в Эстерсунде завтра, 2 декабря. Старт гонки — в 16:45 по московскому времени.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.