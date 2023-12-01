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«Очень довольна». Пройс — о четвёртом месте в спринте на Кубке мира в Эстерсунде

«Очень довольна». Пройс — о четвёртом месте в спринте на Кубке мира в Эстерсунде
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс, чемпионка мира 2015 года, прокомментировала своё четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Я слишком непоследовательна в стрельбе. Дважды промазать последним выстрелом — это уже как-то глупо. Пожалуй, я была слишком нетерпеливой. Но тем не менее я очень довольна. Удивлена, что даже с двумя ошибками показываю такой прогресс», — приводит слова Пройс издание Sport.de.

Отметим, что сейчас Франциска Пройс возглавляет общий зачёт Кубка мира по биатлону. Первое место она разделяет с норвежкой Каролин Оффигстад Кноттен: в активе у каждой из спортсменок на данный момент по 125 очков рейтинга.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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