«Не чувствовала пальцы». Ванесса Фойгт — о спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Немецкая биатлонистка Ванесса Фойгт рассказала, как ей мешала погода во время спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В гонке спортсменка заняла пятое место, допустив только один промах на втором огневом рубеже и уступив победительнице, француженке Лу Жанмонно, ровно 20 секунд.

«Ошибки на стрельбе не должно было быть, но я должна сказать, что рада, что вообще смогла выстрелить. Я совсем не чувствовала пальцы. На трассе они были просто ручкой палки без силы. Это требовало затрачивать очень много энергии», — приводит слова Фойгт издание sportschau.de.

Сегодня, 1 декабря, во время женской спринтерской гонки в Эстерсунде было около 15 градусов ниже нуля.

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